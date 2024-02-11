中國遊客“說走就走”　為經濟發展帶去新活力

中評社北京2月11日電／據央視新聞報導，隨著春節的到來，出境游進入高峰期。春節假期延長、免簽國家增加、國際航班恢復都激發了中國遊客去國外過春節的熱情。業內人士預測，中國旅遊市場有望見證“五年來最火熱的出境游”。



除夕開始中新互免簽證 往來新加坡航班大熱



2月9日起，中國和新加坡互免簽證，這一利好帶火了中國遊客赴新加坡旅遊的熱情。數據顯示，截至2月8日，春節假期，預訂到新加坡旅遊的內地旅客訂單量同比增長超過960%。



2月9日當天，北京口岸有4架次飛往新加坡的航班。據上海邊檢總站提供的數據，在浦東國際機場口岸，2月9日開始往來新加坡的航班日均在26到28架次。廣州往返新加坡直航航班共計15架次，預計將有超2000名旅客可以享受免簽政策紅利。



免簽增強出境游“磁吸力” “新馬泰”說走就走



“新馬泰”免簽政策及濃鬱的春節氛圍，成為國人春節出境游的熱門選擇。攜程數據顯示，假期首日，中國遊客出境“新馬泰”游玩訂單較2019年同期增長超三成。



“一帶一路”國家旅遊訂單量大增 超2019年同期



假期首日，“一帶一路”國家哈薩克斯坦、阿聯酋、沙特阿拉伯、土耳其、馬爾代夫等訂單增幅較高，均較2019年增長五成以上。



中國遊客出境游目的地呈現多元化趨勢



智利、阿根廷、挪威等遠途國家訂單增幅也比較明顯，反映中國遊客出境游目的地呈現多元化趨勢。

