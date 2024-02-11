2023年我國消費市場持續恢復回升

中評社北京2月11日電／據新華網報導，國家統計局日前發布數據顯示，2023年，社會消費品零售總額471495億元，比上年增長7.2%，規模再創歷史新高。分季度看，四季度社會消費品零售總額同比增長8.3%，增速比三季度加快4.1個百分點。



國家統計局貿易外經司副司長俞炳彬表示，在一系列政策推動下，商貿流通業經營主體積極適應居民消費觀念與需求的變化，不斷優化經營手段與內容，努力實現消費場景融合創新，帶動消費新業態新熱點不斷湧現。特別是電商直播蓬勃發展，2023年保持快速增長。



服務零售持續較快恢復，文旅消費市場明顯回暖。2023年，服務零售額比上年增長20.0%，增速比1至11月份加快0.5個百分點，比前三季度加快1.1個百分點；服務零售額增速高於同期商品零售額增速14.2個百分點。



居民外出旅行意願增強，文化旅遊市場持續火熱，帶動住宿、餐飲、交通、文旅等服務消費快速增長。2023年，全國餐飲收入比上年增長20.4%。其中，12月份餐飲收入同比增長30.0%，增速比11月份加快4.2個百分點；全年限額以上住宿業單位客房收入實現兩位數增長。



線上消費較快增長，實體店鋪零售持續恢復。2023年，實物商品網上零售額比上年增長8.4%，增速比上年加快2.2個百分點；占社會消費品零售總額的比重為27.6%，占比較上年提升0.4個百分點。限額以上零售業實體店商品零售額比上年增長5.0%，其中便利店、百貨店、專業店、品牌專賣店商品零售額分別增長7.5%、8.8%、4.9%和4.5%。



國家統計局局長康義表示，隨著經濟持續恢復，就業形勢總體改善，居民收入有望保持穩定增長，將有力支撐居民消費能力提升。各地區各部門堅持把恢復擴大消費擺在優先位置，相繼出台一系列促消費政策，將繼續對穩定消費市場、促進消費恢復起到積極作用。