到東北過大年成中國旅遊新時尚

中評社北京2月11日電／據新華網報導，隨著一聲汽笛長鳴，200多名遊客在沈陽北站乘坐Y535次冰雪版“梅河號”旅遊專列，來到吉林省梅河口市開啟冰雪之旅。他們絕大部分人是從外省特意趕來，感受東北的冰雪魅力。



在中國，“今年春節怎麼過”是眼下人們談論最多的話題。與以往大多選擇去溫暖的南方過年不同，受“爾濱效應”的帶動，一大批南方遊客選擇將東北作為過年旅遊的目的地。



多個旅行平台發布的報告表明，冰雪游成為今年春節假期熱度最高的主題。



途牛《2024春節旅遊消費預測報告》顯示，哈爾濱、長白山、亞布力、漠河等地的春節假期跟團游在2023年12月中旬已基本售罄；而在往年，相關旅遊產品要到春節前三周才會售罄。與此同時，東北地區部分小眾目的地，如鶴崗、七台河、伊春、雞西、黑河等也在春節期間成為新興旅遊城市，吸引了不少年輕遊客前往游玩。



32歲的李彥是在上海工作的重慶人，之前每到春運，他都會第一時間搶回老家的火車票。



“每年回老家過年的內容都差不多：吃年夜飯，走走親戚、見見朋友，春節假期就結束了。”李彥說。



看到很多南方遊客前往哈爾濱旅遊後，他也心動了，“我從來沒見過冰雕和那麼大的雪，今年決定帶家人去東北，換個方式過年”。



同程旅行數據顯示，今年春運期間，鐵路出行熱門目的地中，哈爾濱的熱度排名由2023年同期第16名躥升至第二名；國內航線方面，廣州—哈爾濱航線熱度同比上漲288%，深圳—哈爾濱熱度上漲166%，杭州—哈爾濱熱度上漲110%。長春、沈陽等東北主要城市的春運客流量也同比大幅增長。



對於今年春運出現的新趨勢，各部門紛紛進行有針對性的調整。上海站增開至哈爾濱西站、齊齊哈爾站、烏蘭浩特站、長春站的旅客列車，這是上海站近年春運來，首次增開東北方向旅客列車；杭州機場加密至沈陽、哈爾濱、長春等多條東三省航線；山東新開和加密至沈陽、大連、牡丹江、長白山、延吉等多條東北冰雪游航線。

