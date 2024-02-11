每個省份集采藥品數將累計達到500種

中評社北京2月11日電／據新華網報導，在日前召開的全國醫療保障工作會議中，國家醫保局有關負責人介紹2024年要繼續推動集采“擴圍提質”，開展新批次國家組織藥品耗材集采，做好集采中選品種協議期滿接續，實現國家和省級集采藥品數合計至少達到500個。



2023年，全年共開展兩批80種藥品國家集采，平均降價57%，覆蓋抗腫瘤、高血壓、糖尿病等常見病、慢性病用藥，以及急搶救藥、短缺藥等重點藥品。截至目前，國家組織集采9批374種藥品平均降價超50%，進一步減輕群眾看病就醫負擔。



在高值醫用耗材方面，2023年開展人工晶體和運動醫學類耗材集采，平均降價70%，全國患者預計將於2024年5月、6月用上降價後的中選產品；通過開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理，單顆種植牙整體費用降至6000至7000元左右，已累計種植150萬顆。



降價只是第一步，後續供應是關鍵。根據國家醫保局要求，每批次集采落地執行前，各地醫保部門應組織中選企業與醫療機構在規定時間內簽訂採購協議；對中選後長期不簽合同，導致醫療機構無法開展採購、影響臨床使用的，應視情節取消相關企業中選資格或按規定給予醫藥價格和招采失信評級等，進一步保障好集采中選產品供應，確保群眾持續享受集采改革成效。