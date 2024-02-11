“老字號”跟上了生活“節拍”

中評社北京2月11日電／據央視網報導，近期，商務部又公布了新一批，也是我國第三批中華老字號名單，382個品牌入選，可謂吃的、喝的、玩兒的、用的，樣樣俱全。這382個品牌為何能被冠以“老字號”名頭？它們都有什麼特點？除了傳承老技藝，“中華老字號”還進行了哪些創新？據介紹，此次入選的382個品牌平均“年齡”達到138歲。除了資格老，這些“老字號”都涉及哪些領域？有什麼共同的特點？



除了“老” 新入選品牌還有哪些特點？



這次正式認定382個品牌為“中華老字號”，全國“老字號”數量達到1455個，更加聚焦服務百姓日常生活。既有柴米油鹽等生活必需品，也有工藝美術等體現中華文明鮮明特色的領域，還有一些極具地域特色的商品服務，與前兩批累計來看，共涵蓋32個行業，有六成以上分布在食品製造、餐飲、酒飲茶製造、零售等與百姓日常生活息息相關的行業，占比均超過10%。



商務部相關負責人介紹，此次評定“中華老字號”更加注重歷史文化資源挖掘利用。這382個品牌平均“年齡”138歲，最年輕的也超過50歲，其中，70%以上擁有各級非遺項目、60%以上擁有可移動文物。



“老字號”如何傳承非遺技藝？



新入選的這382個品牌中，70%以上擁有各級非遺項目。“老字號”如何讓傳統技藝充滿活力？



蘇綉發源於江蘇蘇州地區，至今已有2000多年歷史，是國家級非物質文化遺產之一。因其圖案秀麗、綉工細致、色彩清雅等獨特風格，蘇綉也與湘綉、蜀綉、粵綉並列為“中國四大名綉”。在最新公布的“中華老字號”名錄裡，作為蘇綉技藝傳承代表的蘇州刺綉研究所榜上有名。



寒假裡，來刺綉研究所體驗蘇綉技藝，是最受蘇州中小學生歡迎的課外研學項目之一。



成立於1954年的蘇州刺綉研究所是國家級非遺“蘇綉技藝”項目責任保護單位，仍保有從染線、畫圖、勾綳到設計製作等全工藝流程。70年來，蘇州刺綉研究所培養了數以百計的刺綉藝術大師和專家，創造並革新了200多種刺綉技法。



這兩年，研究所也在嘗試運用互聯網技術，打造家居消費新場景，讓蘇綉更多地走進人們的日常生活。



傳承中創新 “老字號”如何吸引年輕人？



傳承老技藝，更要跟上生活的“節拍”。正值過年，寧波的東福園飯莊正是生意最火爆的時候，一道道拿手好菜不僅讓老食客滿意，也同樣征服了年輕人的味蕾。



在寧波的東福園就保留了一份1965年3月的《菜點價目單》，價目單上的大湯黃魚、紅燒甲魚、八寶冬瓜盅至今仍是東福園十大名菜的菜品，受食客追捧。



現在，東福園既保留了老底子寧波菜，也對菜品和運營方式進行了創新改革。2023年，東福園首個子品牌在寧波鼓樓步行街開張。“生腌熟醉”系列、懷舊簡約的布局和小酒館的定位，突破了東福園大飯店的傳統印象，為青年人群帶來更多元的選擇。