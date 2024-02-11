人—非人動物嵌合體研究應有倫理審查委員會

中評社北京2月11日電／據新華網報導，科技部消息，為促進人—非人動物嵌合體等領域的規範研究，國家科技倫理委員會生命科學倫理分委員會近日研究編制了《人—非人動物嵌合體研究倫理指引》，要求從事嵌合體研究的機構，應當設立倫理審查委員會。倫理審查委員會委員應具備嵌合體研究相關的倫理審查能力。



人—非人動物嵌合體指將人細胞（包括人幹細胞及其衍生物、原代細胞、胚胎細胞等）導入到非人動物胚胎或體內，使其嵌合到另一物種中並在某個特定階段一起共存而形成的個體。



近年來，人—非人動物嵌合體研究發展迅速，對探索人類自身發育、藥物篩選、構建動物疾病或損傷模型、尋找治療疾病新路徑以及研究人體器官再生、開展器官再造等具有重大意義。



此次發布的指引明確了“有益、控制風險、尊重自主、科學必要、公平公正”五項基本原則，要求開展嵌合體相關研究的，應充分關注並客觀評估研究的科學性、合理性及科學價值，要有利於增加科學知識和潛在公共利益，應嚴格遵守國家法律、行政法規和相關規定。



此外指引還要求，開展嵌合體相關研究的，應尊重人體生物材料捐獻者的自主決定權，嚴格執行知情同意要求，保護捐獻者的隱私等權益；應確認擬開展的嵌合體研究不超出人體生物材料捐獻者的同意範圍，如有超出需再次征得捐獻者同意，法律另有規定的除外。