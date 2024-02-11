北京：大年初一文化游覽　民俗體驗

中評社北京2月11日電／據北京晚報報導，龍年春節長假到來，首都市民紛紛走出家門，來到公園逛廟會、賞民俗、看花燈，感受新春的喜慶氛圍。記者從市園林綠化局獲悉，春節假期首日（大年初一），全市公園共接待遊客71.1萬人次，比去年同期增長56.6%。



百餘項生態文化活動吸引市民游園



今年春節，北京各大公園舉辦了豐富多彩的春節游園拜年送福活動，為市民遊客營造了喜慶祥和的節日氛圍。百餘項生態文化活動，包括文化游覽、自然科普、花卉展覽、民俗體驗、新春游園會等主題。



市園林綠化局提醒市民遊客，公園內廟會、燈會等活動將迎來客流高峰，出行前請關注各個公園景區的游園信息。提倡錯峰、綠色出行。游園過程中請聽從公園秩序引導人員的指揮，文明游園。冬季樹下可燃物多，大家在游園過程中一定注意森林防火。



來自北京市公園管理中心的消息顯示，大年初一，25.51萬人次暢游市屬公園，遊客量同比去年增加153.78%，較2019年增加56.41%。



■北京動物園：動物場館布置一新



今年春節，北京動物園里充滿了濃厚的節日氣氛。除了園區內的環境景觀外，動物場館內外的布置也煥然一新。飼養員在各個動物場館內及周邊都布置了窗花、燈籠、拉花，並且為動物們準備了節日限定大餐，做了餃子等形狀的應景美食。在動物園科普館廣場舉辦的春節傳統文化活動吸引了不少遊客前來打卡。遊客朋友們親自動手寫福字、寫對聯、剪窗花，沉浸式體驗傳統文化活動。



■紫竹院：新春送祝福開啟新年好運



紫竹院正月初一開展“龍騰四海迎新春，紫竹送福慶團圓”春節送福文明游園活動，遊客在這裡參加新春游園活動，開啟新年好運。



一群可愛的卡通人偶在現場與遊客們互動合影，深受小朋友們喜愛。在公園問月樓、友賢山館、遊客服務中心、樂筠軒科普小屋，還同步開展了新春送祝福、手工體驗等活動。製作趣味扭扭棒，新年萬字結，原創手寫紅包，組裝龍頭模型……在歡聲笑語中，遊客感受著傳統文化的魅力，滿懷喜悅地互送新春祝福。



■玉淵潭公園：早櫻綻放年宵花盛開



玉淵潭公園里充滿新春喜慶的氛圍，添新櫻、觀冬鳥、寓游園、納福氣等主題活動為廣大遊客在春節假期中備足了歡樂與驚喜。“小櫻”驛站迎來櫻花新成員。除了首屆櫻花展的一株株早櫻搭配年宵花等30餘種900餘盆家庭園藝植物，大年初一，又新增5盆造型獨特、雅致清新的櫻花盆景，這是櫻花技術中心通過播種、嫁接、造型、控花等技術手段，歷時三年精心培育的成果。巧妙架構的櫻花園藝盆景造型吸引了各路攝影愛好者，大家手持“長槍短炮”調換各種拍攝姿勢，“哢嚓哢嚓”之聲不絕於耳。