北京春節去哪兒玩？游園賞花攻略請收好

中評社北京2月11日電／據中央廣播電視總台央視新聞報導，游園賞花是春節的傳統習俗，新春佳節第二天，市民遊客到頤和園、國家植物園（北園）、中山公園、玉淵潭公園和香山公園等市屬公園觀景賞花，在春意盎然中辭舊迎新，沉浸在春節的喜慶氛圍裡，感受著濃濃的年味。記者從北京市公園管理中心瞭解到，截止到上午十一點，市屬各大公園及中國園林博物館迎來16萬遊客。



傲骨幽香



梅樁樹齡百年以上



“傲骨幽香”梅花蠟梅文化展是頤和園春節期間的傳統文化項目，展出梅花、蠟梅樹樁盆景以及其他植物百餘盆，重點展品梅樁樹齡在百年以上。展覽還重點打造了古人賞梅的意境之美，盆景隔斷上有古畫、古詩詞，背景帷幔顔色取材於長廊蘇式彩畫，讓遊客走進展廳不僅能感受春意盎然，還能品味濃濃的傳統文化氣息。大年初一至初五，頤和園還組織龍舞頤和、妙手梅香、彩畫尋龍、大展龍圖等12項科普互動活動。



500餘種萬餘株



讓你置身“蘭”色海洋



國家植物園（北園）正在舉辦的第二屆蘭花展，熱帶展覽溫室是本次蘭花展的主要展區。鮮花組建的多個不同主題的區域各具特色。精品蘭展示區，匯聚了國家一級保護植物美花蘭，植物園培育的蘭花新品種“輝煌”石斛，造型奇特的大魔鬼石斛等眾多蘭花品種。很多品種都是首次展出。中心花園區域展示竹藝“龍”花卉小品，成為新春打卡勝地。蝴蝶廳展區的龍頭風箏、燕子風箏成為孩子們的童趣樂園。蘭花鳳梨室展區讓你仿佛置身於“蘭”色海洋。

