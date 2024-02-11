春節冰雪游，請收下這份“防凍小貼士”

中評社北京2月11日電／據新華社報導，正值春節假期，冰雪旅遊成為許多人度假休閑的不二之選。在寒冷地區進行戶外活動如何防凍？出現凍傷和體溫過低時該如何正確處置？這裡有一份“防凍小貼士”。



2024年2月2日，遊客在黑龍江省遜克縣克林鎮平台村玩“潑水成冰”。新華社記者 謝劍飛 攝



北京協和醫院康復醫學科主任陳麗霞介紹，寒冷的天氣裡，為了維持身體內部的溫度（即核心體溫），人體會減少面部、四肢的血液循環，這些區域的皮膚和組織因此面臨凍傷的風險。如果長時間體溫過低，引起核心體溫下降，大腦和重要臟器不能正常工作，生命就可能受到威脅。



如何穿衣才能更好地對抗寒冷？陳麗霞說，內層衣物最好是輕質羊毛、聚酯纖維、聚丙烯等織物，有利於汗液排出；中層衣物以保溫為主，搖粒絨、羊毛、滌綸、羽絨、超細纖維等都是很好的選擇；外層衣物最好既透氣又能擋風、防雨，因為不透氣的材料會積聚汗水，體感更冷。此外，還可以利用帽子、羊毛襪和靴子等保護面部和手腳。



“人需要食物和液體來為身體提供能量並保持體溫，在寒冷環境下尤為重要。”陳麗霞說，進行滑雪、徒步等活動時，應帶上富含蛋白質和脂肪的食物，注意補水，但要控制酒精的攝入量，因為酒精飲料會擴張血管，加速體溫散失。



當出現凍傷和體溫過低時怎麼辦？專家介紹，應盡快遠離寒冷環境，脫去濕衣服的同時增加保暖衣物，把手放在腋下或用溫暖的手掌輕拍鼻子、耳朵和臉部，並補充碳水化合物含量高的食物和熱水。



“注意不要揉搓凍傷的部位，這會引起更嚴重的問題。”陳麗霞說，更重要的是保持核心體溫，例如胸部、頸部、心臟區域及腹股溝區的溫度，“如果這樣做效果不好，或者體溫低於35℃，應及時打電話求助。”



專家提醒，通常老年人和兒童更容易出現體溫過低，外出活動前應做更充分的準備。有些藥物，例如感冒藥和β受體阻滯劑，也可能影響體溫，如果即將降溫或有去寒冷地方的計劃，應在開始服藥前向醫生咨詢。