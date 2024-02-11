廈門金門同放煙火慶新春　互送祝福

中評社北京2月11日電／火樹銀花辭舊歲，流光溢彩賀新春。10日晚，2024年海峽兩岸春節焰火晚會，在廈門環島路黃厝沙灘和金門烈嶼沙灘同步開啟。兩地隔海同步燃放共同歡慶春節，帶來新春的暖意與祝福。



新華社報導，今年海峽兩岸春節焰火晚會以“龍騰四海·福佑兩岸”為主題。技術人員在約30分鐘時長中，共燃放7萬餘枚賽事級環保微煙低硫的盆花造型、花束造型和特效造型煙花，璀璨的煙花為觀眾呈現了一場焰火視覺盛宴。



據悉，自1987年起，廈門與金門就開始同放焰火共慶新春，這一慣例延續至今。在正月初一晚共賞焰火晚會，已成為廈門、金門兩地民眾最重要的春節活動之一。巨龍騰飛、春意盎然、彩虹、水母……整場焰火晚會中，各類造型的絢麗煙花交錯綻放照亮廈金夜空，向兩岸同胞送出新春祝福。



不少在廈台胞相聚黃厝沙灘焰火晚會燃放現場，欣賞焰火盛宴分享新年喜悅。“我和第一次來廈門過年的家人，欣賞了廈門、金門同放煙火共賀新春的視覺盛宴，感受到濃濃的年味！”在廈台胞楊超閎告訴記者，今年是龍年，也期待台胞台企在事業上都能龍騰虎躍。



廈門市台商協會副會長虞慧芳表示，春節是中華民族的傳統節日。廈門、金門同放焰火共慶新春，不僅寄託著民眾對新春的祝福與期待，也蘊涵了兩岸同胞血濃於水的親情，祝願兩岸越來越好。