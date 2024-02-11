俄羅斯不排除斯基泰黃金丟失的可能性

中評社香港2月11日電／俄羅斯外交部第一歐洲司司長阿爾喬姆•斯圖登尼科夫在接受衛星通訊社採訪時表示，莫斯科不排除轉交給基輔的斯基泰黃金（“克里米亞——黑海的黃金島”展）最終丟失的可能性。



斯圖登尼科夫說：“現在我們看到如何從基輔佩喬爾斯克修道院（洞窟修道院）運出聖像。據稱烏克蘭博物館的文物被不斷轉移到一系列歐洲國家博物館存放，這就是為甚麼我們有充分的理由認為，克里米亞文物的命運可能會很令人悲傷，我們不能排除失去它們的可能性。”



克里米亞的四家博物館——刻赤歷史文化保護區（後來成為東克里米亞歷史文化博物館的一部分）、塔夫利達中央博物館、巴赫奇薩賴歷史文化博物館保護區和赫爾松涅斯-塔夫利達博物館2013年將“克里米亞——黑海的黃金島”展送往波恩，隨後送往阿姆斯特丹。 2014年克里米亞回歸俄羅斯後，荷蘭面臨著將藏品歸還給誰的問題。阿姆斯特丹上訴法院2021年10月26日裁決，斯基泰黃金藏品應該轉交烏克蘭。2022年1月，克里米亞博物館針對這一裁決向荷蘭最高法院提起上訴，但該法院維持阿姆斯特丹上訴法院將藏品轉交給烏克蘭的裁決。2023年11月27日，阿姆斯特丹阿拉德•皮爾遜博物館向衛星通訊社證實，已將藏品轉交給基輔。



2023年夏天，俄羅斯對外情報局援引該局局長謝爾蓋•納雷什金的話稱，基輔與聯合國教科文組織達成協議，從基輔佩喬爾斯克修道院運走基督教珍貴物品，包括聖骨，將它們轉移到西方國家。