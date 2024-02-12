快評：龍年看兩岸關係　青年交流大有可為

中評社快評/台灣2024選舉，民進黨賴清德得票率40.05%（558.6萬票），比四年前蔡英文的得票率57.13%（817萬票），大幅下降17.08%，選票流失258萬，其中大部分為年輕選民和中間選民；而民眾黨柯文哲得票率26.49%（369萬票），標誌以年輕及中間選民為主的第三勢力（白色力量）正式崛起，台灣政黨政治進入三足鼎立時代。



各種數據分析顯示，柯文哲及民眾黨的最大特色之一是，支持者多為年輕及中間選民，民眾黨是最具活力的政黨；台灣不同年齡段年輕人對柯文哲的支持度維持在近六成，這不僅構成了民眾黨較為穩定的基本盤，也成為泛綠基本盤流失、萎縮的主要部分。就2024選舉來說，多數的年輕選票被柯文哲吸納，民進黨流失的選票多為年輕選票，且多被柯文哲及民眾黨吸納。



台灣年輕選票特別是青年選票，從綠營流向白營的原因與影響值得深入分析。其中一個重要意涵是，對台灣年輕人來說，民進黨長期操作的“反中牌”失灵、“天然独”褪色。數據也顯示，越來越多台灣年輕人對大陸不反感或有好感，認同大陸要和平、要發展、要交流、要合作的主張，支持兩岸交流。



大陸這些年一直高度重視兩岸青年交流，一直在探索如何為台灣同胞在大陸就學、就業、創業和生活創造更好的條件，不斷完善同等待遇的政策措施，加上大陸的市場大，機會多發，對台灣青年的吸力越來越大，推動兩岸青年交流潛力巨大，大有可為。

