】 【打 印】 
美國防部：美運輸機在日墜毀原因系機器故障
http://www.CRNTT.com   2024-02-12 10:24:29


（來源：央視網）
　　中評社北京2月12日電／據央視網報導，美國國防部已經確定去年11月於日本鹿兒島縣發生的“魚鷹”運輸機墜毀事故原因為機器故障，但未提及故障的詳細內容。

　　2023年11月29日，一架美國空軍CV－22型“魚鷹”運輸機在日本鹿兒島縣屋久島附近海域墜毀，機上8人全部死亡。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：