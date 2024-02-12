美國防部：美運輸機在日墜毀原因系機器故障

（來源：央視網） 中評社北京2月12日電／據央視網報導，美國國防部已經確定去年11月於日本鹿兒島縣發生的“魚鷹”運輸機墜毀事故原因為機器故障，但未提及故障的詳細內容。



2023年11月29日，一架美國空軍CV－22型“魚鷹”運輸機在日本鹿兒島縣屋久島附近海域墜毀，機上8人全部死亡。