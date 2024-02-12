日本東電公司開始回收可能核污染水污染土壤

（來源：央視新聞） 中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，當地時間2月8日，日本東京電力公司在對福島第一核電站核污染水洩漏事故進行調查時表示，該事故可能是工作人員忘記關閉閥門所致。日本原子力規制廳當天口頭指示東京電力公司，為防止污染範圍擴大，盡可能回收洩漏的核污染水及其可能浸潤的土壤，並加強對附近排水溝等區域的監測。



東京電力公司於當日傍晚開始回收可能被核污染水污染的土壤。