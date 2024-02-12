“四海同春”　英國倫敦超70萬人共慶新春

圖為特拉法加廣場舞獅表演。（來源：中國日報網） 中評社北京2月12日電／據中國日報網報導，當地時間2月11日，倫敦市中心的特拉法加廣場鑼鼓喧天，龍騰獅躍。在這裡舉行的2024甲辰龍年英國倫敦“四海同春”新春慶典，吸引了逾70萬民眾參與。人們沉浸在中國新年歡樂祥和的氛圍中，感受到中華傳統文化的獨特魅力。



英國國王查爾斯三世、首相蘇納克先後發來賀信，中國駐英國大使鄭澤光和夫人華梅參贊、倫敦華埠商會主席鄧柱廷、倫敦市長薩迪克·汗、西敏市市長麥卡利斯特、香港經貿處駐英國辦事處處長羅莘桉等中外嘉賓齊聚一堂，共同慶祝新春佳節的到來。



英國國王查爾斯三世在賀信中對新春慶典表示高度讚揚，並向所有參加這場“最成功、最難忘的活動”的人們送上最誠摯的祝福。



英國首相蘇納克在賀信中說：“我為倫敦華埠商會對倫敦華商社群的支持鼓掌喝彩。我相信龍年將為每個人提供煥然一新和發展壯大的機遇。希望參加特拉法加廣場及全英中國春節慶典的每個人都度過愉快時光。”



中國駐英國大使鄭澤光在致辭中感謝從中國廣東和北京遠道而來的藝術家帶來的精彩表演，並向廣大僑胞、中國留學生、中資機構人員以及各界朋友致以新春祝福，祝福大家新春快樂、闔家幸福、龍年吉祥！



倫敦華埠商會主席鄧柱廷表示，這次慶典為倫敦多元社區帶來歡樂的節日氛圍，他為此感到自豪。期望社區能夠團結一致，蓬勃發展，成為中英兩國友好合作與發展的有力紐帶。



倫敦市長薩迪克·汗對倫敦華人社區表示感謝，作為倫敦不可或缺的一部分，華人社區推動商業發展，為藝術和文化作出貢獻，並幫助倫敦成為一個對每個人來說都更美好的城市。



據介紹，新春慶典由倫敦華埠商會（LCCA）主辦，迄今已經連續舉辦了23年，現已成為亞洲以外規模最大的春節慶典，也是倫敦最重要的節日盛典之一。今年除特拉法加廣場外，在唐人街等地標也舉行了舞龍舞獅花車巡游、文藝匯演、美食年貨攤位等精彩紛呈的活動。



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