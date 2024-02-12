各地各部門多措並舉確保春運平安有序

中評社北京2月12日電／據新華社報導，當前正值春節出行高峰。記者11日從2024年綜合運輸春運工作專班獲悉，2月10日（春運第16天，農曆正月初一），全社會跨區域人員流動量19450.5萬人次，比2023年同期增長24.2%。



具體來看，鐵路客運量556.5萬人次，比2023年同期增長100.7%；水路客運量58.3萬人次，比2023年同期增長35.2%；民航客運量192.7萬人次，比2023年同期增長109.7%。



公路人員流動量18643萬人次，比2023年同期增長22.3%，其中，高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量17477萬人次，比2023年同期增長23.5%；公路營業性客運量1166萬人次，比2023年同期增長6.8%。



保通保暢保出行，各地各部門積極行動，全力做好春節假期交通運輸服務保障等工作。



新疆公路、鐵路部門增加運力、提升服務，保障旅客順利出行。自治區交通運輸部門在全疆投放營運客車，加強重點區域的運力投放和組織調度；在火車站、機場安排城市公交、客運班車，做好旅客中轉換乘和極端惡劣天氣等特殊情況及時疏散旅客的準備。



近一段時間以來，我國中東部省份受大範圍劇烈降溫和雨雪冰凍天氣影響。招商公路落實招商局集團部署，持續細化預案措施，密切跟蹤雨雪冰凍、大風團霧等惡劣天氣。榆神高速等結合路段管理實際情況，對背陰路面、長大下坡、隧道進出口、橋面等易結冰路段提前布設撒布機，進行融雪劑撒布作業，防止道路結冰。



今年春節是海南環島旅遊公路通車後的首個春節。海南交投安排施工單位每天進行道路巡查，協助疏導交通，並與地方相關部門緊密聯絡。沿公路主線增加導向牌、主題標誌牌和地面logo，聯合高德、百度制定專題頁面，旅客可通過搜索“海南環島旅遊公路”關鍵字進入導航專題頁面，瞭解推薦路線、停車區、驛站等配套設施詳細信息和介紹。



為做好長江水上安全保障工作，長航系統採取多種措施服務保障旅客安全出游。重慶海事局巴南海事處與水上派出所等涉水單位協同制定應急保障方案，提出專業意見，並主動加入大橋網紅打卡點進行服務。鎮江海事局關注轄區內船舶航行情況，滾動播發航行安全信息，及時接收船舶報告，密切跟蹤天氣變化，精準收集並及時傳遞預警信息，嚴格落實禁限航有關規定。