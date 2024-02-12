平均138歲！這些品牌因何入選“老字號”

（來源：央視新聞） 中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，關注真相，一問到底。大年初一，穿上新衣，走親訪友，拜年串親戚。咱中國人講究個“禮”字，串門兒不空手兒，提上幾樣老字號的年貨，那可是有理兒又有面兒。近期，商務部又公布了新一批，也是我國第三批中華老字號名單，382個品牌入選，可謂吃的喝的玩兒的用的，樣樣俱全。這382個品牌為何能被冠以“老字號”名頭？它們都有什麼特點？除了傳承老技藝，中華老字號還進行了哪些創新？接下來，我們一問到底。



除了“老”新入選品牌還有哪些特點？



據介紹，此次入選的382個品牌平均“年齡”達到138歲。除了資格老，這些老字號都涉及哪些領域？有什麼共同的特點？



這次正式認定382個品牌為中華老字號，全國老字號數量達到1455個，更加聚焦服務百姓日常生活。既有柴米油鹽等生活必需品，也有工藝美術等體現中華文明鮮明特色的領域，還有一些極具地域特色的商品服務，與前兩批累計來看，共涵蓋32個行業，有六成以上分布在食品製造、餐飲、酒飲茶製造、零售等與百姓日常生活息息相關的行業，占比均超過10%。



商務部相關負責人介紹，此次評定中華老字號更加注重歷史文化資源挖掘利用。這382個品牌平均“年齡”138歲，最年輕的也超過50歲，其中70%以上擁有各級非遺項目，60%以上擁有可移動文物。



“老字號”如何傳承非遺技藝？



新入選382個品牌中，70%以上擁有各級非遺項目。老字號如何讓傳統技藝充滿活力？接下來，我們去蘇州看一看。



蘇綉發源於江蘇蘇州地區，至今已有2000多年歷史，是國家級非物質文化遺產之一，因其圖案秀麗、綉工細致、色彩清雅等獨特風格，蘇綉也與湘綉、蜀綉、粵綉，並列為“中國四大名綉”。在最新公布的“中華老字號”名錄裡，作為蘇綉技藝傳承代表的蘇州刺綉研究所榜上有名。

