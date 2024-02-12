東京塔第六次點亮“中國紅”

（來源：光明日報） 中評社北京2月12日電／據光明日報報導，2月9日除夕夜，東京塔38層展望台舉行了第六次“東京塔點亮中國紅”的點燈儀式。中國駐日本大使吳江浩、日本公明黨代表山口那津男出席儀式並致辭。現場發布了國務院僑辦主任陳旭、日本首相岸田文雄、日本前首相福田康夫的賀詞。



吳江浩在致辭中送上了祝福：一是祝願祖國更加繁榮昌盛，二是祝願中日關係得到改善和發展，三是祝願在日華僑華人更加健康幸福。吳江浩表示，衷心祝願今晚東京塔的“中國紅”能給大家帶來溫暖和力量，衷心祝願各位同胞朋友在新的一年裡發展更加順利，幸福安康。



山口那津男在致辭中表示，今年是該活動的第六次舉辦。隨著舉辦次數的增加，這一活動在日中兩國相關人士中的知名度也在不斷提高。今年是龍年，衷心希望日中關係也能得到龍騰虎躍般的強勁發展。



岸田文雄在賀詞中表示，今晚農曆除夕夜點亮的，是在中國意味著吉祥的“中國紅”，是代表了在跨年之際來自日本的祝福。希望日中兩國廣大民眾共享祝福，也期待兩國的交流進一步加深。在這新的一年裡，祝願兩國人民幸福安康。



福田康夫向全球華人表達了新春祝福，祝願日中兩國人民關係能夠像升騰的飛龍一樣，攜手並進，共同迎接甲辰龍年。



陳旭在視頻致辭中表示，在新春佳節到來之際，讓我們心懷熱忱、彼此惦念、種下夢想，共同迎接、共同祝福甲辰龍年，衷心祝願海內外“龍的傳人”龍騰虎躍、龍馬精神，祝福大家新的一年闔家幸福、萬事如意、龍年大吉！



東京都副知事中村倫治在致辭中表示，東京和北京建立了友好城市關係。多年來，在環境、文化、體育、教育等多個領域進行了交流。今後，希望通過城市間的交流，繼續促進日中兩國人民之間的相互理解，希望能為提升兩國之間的友好關係助力。

