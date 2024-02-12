美國馬斯卡廷小鎮上的濃濃“年味”

2月9日，在美國艾奧瓦州馬斯卡廷，中美青少年展開交流。（來源：新華社） 中評社北京2月12日電／據新華社報導，農曆大年三十，美國艾奧瓦州小城馬斯卡廷一整天都沉浸在濃鬱的中國“年味”和友好氛圍之中。從親切交流到熱鬧“春晚”，中美兩國新朋老友共同慶祝龍年新春。他們中，有同習近平主席有著數十載友誼的薩拉·蘭蒂女士，也有不久前應邀訪華交流的馬斯卡廷高中生，有以藝術會友的中國青少年，也有扶老攜幼觀看演出的當地民眾。



“祝大家中國農曆新年快樂！”蘭蒂在接受新華社記者專訪時向中國朋友拜年。這位滿頭銀發的老人說，她很高興看到中國朋友把“年味”帶到馬斯卡廷，與美國民眾歡聚一堂。



當地時間9日上午，來自北京的中國人民大學附屬中學藝術團在馬斯卡廷展開交流，感受著跨太平洋友誼的熱情。在馬斯卡廷高中禮堂，該校校樂隊用交響樂、爵士樂歡迎遠道而來的新朋友。中國學生走過時，當地學生揮手致意。在馬斯卡廷遠近聞名的“中美友誼屋”前，一張張青春洋溢的面龐在那裡合影留念。



2023年是河北省與艾奧瓦州締結友好省州關係40周年。中國駐芝加哥總領事趙建表示，過去40年來，雙方在經貿、人文等多個領域的友好交往與合作取得顯著成果，造福了兩地人民，為中美地方友好交往樹立了典範。



密西西比河畔的小城馬斯卡廷不斷書寫著對華友好的故事。習近平曾於1985年和2012年兩次訪問艾奧瓦州，與蘭蒂等友人結下深厚友誼。2023年11月，在舊金山舉行的美國友好團體聯合歡迎宴會上，習近平主席在演講中再度憶及同美國民眾首次面對面接觸的難忘經歷，並表示期待兩國人民“共同續寫新時代兩國人民友好的故事”。在演講中，習近平主席還宣布，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。



蘭蒂當時就坐在台下聆聽演講。她此後致信習近平主席，希望馬斯卡廷高中也參與這一計劃。習近平主席復信表示歡迎。

