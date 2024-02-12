菲律賓山體滑坡事故死亡人數升至54人

（來源：央視新聞） 中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，菲律賓金達沃省馬科鎮政府消息，截至2月11日19時，該鎮礦區的山體滑坡事件的死亡人數已經上升到54人，另有63人失蹤、32人受傷。



2月6日晚，馬科鎮的一處礦區發生山體滑坡，導致多個車輛和附近房屋被掩埋。當地政府下令附近5個村的居民強制疏散，超5000人受影響。



（來源：央視新聞）