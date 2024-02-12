國際社會評價：冰雪經濟釋放出巨大增長動能

1月25日，在重慶市豐都縣的南天湖國家級旅遊度假區，遊客在冰雪樂園內體驗“雪地坦克”項目。（來源：新華社） 中評社北京2月12日電／據人民日報報導，黑龍江哈爾濱冰雪旅遊火爆“出圈”，新疆阿勒泰地區受到滑雪愛好者青睞……進入新雪季，中國冰雪旅遊蓬勃發展，帶動相關產業加速增長。多家外國媒體和多國人士表示，火熱的冰雪旅遊不僅助推中國經濟發展，也為全球旅遊市場和經濟復甦注入了強勁動力。



中國旅遊研究院發布的報告顯示，作為北京冬奧會後第二個冰雪季，2023—2024冰雪季，中國冰雪休閑旅遊人數有望首次超過4億人次，冰雪休閑旅遊收入有望達到5500億元人民幣。“這個冬天，哈爾濱成為中國最受歡迎的旅遊目的地之一，推動了當地經濟發展。”歐洲新聞網德語頻道稱，在不久前的元旦假期，哈爾濱累計接待遊客超過300萬人次，旅遊收入創歷史新高。



英國路透社報導說，這個冬季中國冰雪旅遊成為經濟亮點，提振了國內消費。在黑龍江哈爾濱舉辦的第四十屆中國·哈爾濱國際冰雪節，以中國風格的建築和橋梁、童話般的城堡和塔樓、仿照北京天壇建造的冰雕為特色，吸引了大批來自中國南方地區的遊客。隨著冰雪運動在中國日益普及，眾多滑雪愛好者也湧向位於中國西北部的新疆參加滑雪運動。



希臘國家通訊社雅通社在報導中說，入冬以來，“冰雪經濟”成為中國旅遊業的關鍵詞之一，冬季旅遊成為許多城市日益重要的經濟增長點。春節期間，中國居民消費需求旺盛，家庭出游數量增加，預計將掀起新一輪冬季旅遊熱潮。黑龍江等北方省份也紛紛採取延長景區開放時間、延長公共交通運營時間等措施，以良好的旅遊環境迎接遊客到來。



西班牙埃菲社報導說，這個冬天，中國哈爾濱因冰雪而“走紅”，哈爾濱相關專業人士為冰雪季設計、建造了美輪美奐的冰雪景觀，吸引了眾多來自中國南方的遊客。墨西哥《改革報》刊文稱，中國冰雪旅遊蓬勃發展。近年來，除哈爾濱外，中國其他冰雪旅遊目的地，如吉林、新疆以及西藏等，都吸引了眾多遊客。



古巴拉丁美洲通訊社報導說，中國·哈爾濱國際冰雪節每年都會展示巨大的冰雕，結合音樂和燈光，吸引那些勇敢面對冰天雪地的人們欣賞奇幻世界，中國北方這座城市的冰雪節無疑成為這座城市乃至中國的年度主要景點之一。新加坡《聯合早報》評論稱，讓哈爾濱成功紅遍全網的，是當地民眾一系列對外地遊客的友好接待措施，比如在索菲亞景區增設了遊客溫暖驛站，讓遊客可以在寒冷天氣中取暖。

