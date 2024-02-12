報復行動左右為難，美國或再陷中東泥潭

這是2月6日在美國華盛頓拍攝的國會大廈。（來源：新華社） 中評社北京2月12日電／據中國網報導，為回應此前三名美國士兵在約旦遇襲身亡事件，2月2日起，美軍對伊拉克、敘利亞和也門境內多處目標展開了報復性打擊。有關行動折射出拜登政府“既要震懾敵對勢力以對國內民眾有所交代，又要防止衝突升級將美國再次拖入戰爭”的矛盾心理。在這種左右為難的情況下，當前的中東局勢發展還受到多種其他因素交織影響，美國能否維持微妙平衡尚未可知。



本次美國的反制行動表現出三大特點：



第一，打擊力度較大。2日，美軍出動了包括從美國本土起飛的B－1轟炸機在內的大量軍機，在30分鐘內襲擊了伊拉克、敘利亞境內7處地點超過85個目標。3日和4日，美軍及其盟國又打擊也門境內數十個胡塞武裝據點。美國官員表示，拜登已指示美軍開展進一步的報復行動，但未透露具體時間和形式。



第二，打擊目標明確。美軍攻擊了伊朗伊斯蘭革命衛隊及其支持的民兵組織，包括指揮中心、情報中心、火箭導彈無人機倉庫以及後勤和武器的供應鏈設施。打擊目的在於減損有關組織的戰鬥能力，而不是殺傷其領導層等有生力量。



第三，打擊邊界清晰。報復行動始於美軍士兵陣亡5天後，對於外界質疑的“有意拖延”，美國高層回應稱需等待最佳天氣狀況，情報部門也需花時間評估和選擇打擊目標。不過，此舉從客觀上給對手提供了轉移人員和裝備的時間。此外，儘管美國一再指責伊朗是“幕後黑手”，但美軍並未將戰火延燒至伊朗境內，這表明美國不願與伊朗正面衝突。



自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，美國在中東的軍事基地已遭到超150次的襲擊，其中，以1月28日美軍陣亡事件最為嚴重。拜登政府會如何應對該事件，不僅牽扯到中東地區局勢，也涉及到美國國家安全戰略和國內政治，甚至還會影響2024年美國總統大選的選情。

