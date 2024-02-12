培育新時代建築產業工人經驗清單“出爐”

中評社北京2月12日電／據新華社報導，住房城鄉建設部近日印發首批培育新時代建築產業工人可復制經驗做法清單。經驗做法包括推進農民工向新時代建築產業工人轉型、完善建築工人實名制管理、提升建築工人技能水平、加強統籌協作和政策支持以及保障建築工人合法權益等五方面內容。



在推進農民工向新時代建築產業工人轉型方面，各地採取的措施包括培育自有產業工人，引導勞務企業轉型發展，加強高素質高技能產業工人培養以及增強建築工人歸屬感等。如：陝西省推動大型建築企業探索以自有技能工人為主、社會勞務資源為輔的模式，組建自有建築勞務公司。



在完善建築工人實名制管理方面，各地拓展了實名制管理系統功能，推動項目、企業、人員全覆蓋，推動實名制與日常監管聯動管理。如：福建省推動省實名制管理平台與省公共資源交易電子行政監督平台、工程建設項目審批管理系統實時對接，動態獲取工程項目立項信息和施工許可信息，省實名制管理平台同步生成項目信息，實現在建項目實名制監管全覆蓋。



在提升建築工人技能水平方面，各地推動建設新時代建築產業工人培育基地，制定實施技能工人配備標準，以賽代練推動提升產業工人技能水平，推動建築工人產業園建設。如：安徽省和縣大力推動新工種建築產業工人培養基地建設；四川省成都市舉辦職業技能人才大賽；浙江省杭州市推動建設建築工人服務園。



在加強統籌協作和政策支持方面，各地建立協同推進機制，加大職業技能培訓政策支持，建立技能導向的激勵機制。在保障建築工人合法權益方面，主要的經驗措施包括推動制度建設防範拖欠和加強多部門聯動合力化解欠薪等。