黑頸鶴有了“大食堂”

這是2023年11月2日在雲南大山包黑頸鶴國家級自然保護區拍攝到的黑頸鶴。（來源：新華社） 中評社北京2月12日電／據光明日報報導，“快看！黑頸鶴！”在雲南尋甸黑頸鶴省級自然保護區橫河管護站，巡護組組長施紹國正在電腦前來回切換監控分屏，瞪大雙眼仔細觀察，尋找黑頸鶴的蹤跡。“土橋溝！1、2、3……有46只黑頸鶴正在田地里休息、覓食。”



“20世紀90年代，尋甸就有黑頸鶴了，那時有幾百只。1999年，雲南大學何曉瑞教授呼籲管護好黑頸鶴，當時我父親是護林員，整個尋甸衹有他一個人負責保護黑頸鶴。”2017年，施紹國接過父親的接力棒，來到管護站工作。如今，共有10名巡護員加入守護黑頸鶴的隊伍。



“走！巡邏去！”一大早，施紹國拿起裝備出門巡山。冬日的尋甸縣六哨鄉橫河梁子，凜冽的寒風硬生生地“砸”在人臉上。巡護員每天要巡護2至3次，24小時值班，過年也不例外。除了巡邏，巡護員還要給黑頸鶴投喂玉米。



巡護員王友德和李成能像往常一樣，背著裝著苞穀的麻袋，沿著山腰上的砂石路向燒頭壩濕地的投喂點走去，到了位置便拋撒起黑頸鶴的口糧。“玉米都是我們自己種的，另外保護區還有一個‘黑頸鶴食堂’！”王友德說。



王友德口中的“黑頸鶴食堂”是2017年建立的試驗基地，這片50畝的基地種著洋芋、蕎麥、蘿蔔。“一方面可以避免黑頸鶴破壞老百姓的莊稼，另一方面還能滿足黑頸鶴食物的多樣性，也避免了冬天黑頸鶴找不到吃的。”尋甸黑頸鶴管護局副局長馬慶兵說。



村民施照甸家里種了十幾畝洋芋，每年都會被黑頸鶴吃掉一部分。聽說被破壞的莊稼用手機拍照上報就能獲得補償，今年他也準備申報一下。據瞭解，2023年，由當地政府購買保險，橫河等村共157戶農戶獲得黑頸鶴肇事補償金10.98萬元。

