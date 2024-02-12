黔龍齊聚鬧新春　貴州慰僑春晚“暖”僑心

中評社北京2月12日電／據中國僑網報導，“貴州慰問海外僑胞、港澳同胞、台灣同胞、留學人員2024年春節聯歡晚會”（以下簡稱：貴州慰僑春晚）8日晚正式播出。晚會主題為“回家過年”，時長43分鐘，由4個篇章構成。每個篇章以“源”“緣”“圓”三個同音字為線索，體現海內外同胞共同“尋根”“鑄魂”“圓夢”的心路歷程。



“癸卯瑞兔辭舊歲，黔龍齊聚鬧新春。”2024年是龍年，“龍”是中華兒女的圖騰，是中華文明和中華民族多元一體的象徵，也是維繫全球華人的精神紐帶。



貴州慰僑春晚突出“甲辰龍年新春”元素，晚會在《黔龍齊聚鬧新春》策劃中拉開帷幕。緊隨其後的歌曲新編《龍的傳人》則運用傳統中式大鼓、歌曲與醒獅的方式呈現，極富國風和氣勢，並在歌曲高潮處糅合醒獅表演。節目不僅展現出了貴州人民敢於博、敢於闖的精氣神，也展現出新春濃濃的年味。



“妹哎！哥俏哎！浪哨的阿哥阿妹最美哎……”2023年，貴陽因為一場零門票、零門檻、零商業的路邊音樂會走紅網絡，唱響“愛樂之城”的新 IP。本次春晚將路邊音樂會的節目搬上舞台，節目《戀戀布依》唱出貴州城市的溫度、生活的溫情，也唱出市民的溫暖。



苗族的艶、侗族的奇、水族的俏、布依族的雅、彝族的火都是貴州大地上絢麗的民族文化瑰寶。2023年，一首以貴州畢節為背景的《奢香夫人》唱出了貴州的美麗與魅力，也唱出黔山秀水的風光旖旎，此次晚會將這場火爆全網的歌曲搬上舞台，讓人們感受到貴州豐富的自然資源和深厚的歷史文化。



貴州的蓬勃發展，離不開每一位關心支持貴州的海外僑胞、港澳同胞、台灣同胞、留學人員及世界各地貴州鄉親的拳拳之心和傾力相助。他們跨越重洋，帶著對家鄉的無盡眷戀，為貴州的發展貢獻力量。春晚舞台上，海內外各界代表共同獻上溫馨的新春祝福。

