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美防長奧斯汀已將職責移交副部長
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2024-02-12 12:03:57
中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，當地時間2月11日，美國國防部表示，國防部長奧斯汀因“膀胱急症”被送往醫院接受治療後，他的職責已經移交給國防部副部長凱瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）。
美國國防部發言人帕特裡克·萊德11日早些時候在一份聲明中表示，奧斯汀目前仍保留其作為國防部長的職能和職責，並攜帶他履行職責所需的非機密以及機密通信系統前往醫院。然而，萊德在當天晚上發表的聲明中稱，奧斯汀已經將辦公室的職能和職責移交給國防部副部長凱瑟琳·希克斯。
（來源：央視網）
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