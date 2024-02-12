來，來！當奧地利狂歡節遇上中國春節

中評社北京2月12日電／據新華社報導，奧地利南部邊境小城菲拉赫冬雨綿綿，但位於市中心的主廣場附近卻是一幅熙熙攘攘、人聲鼎沸的節日場景。10日下午，數萬名本地居民和遊客聚集在此，參加一年一度的“狂歡節星期六”大遊行。奇裝異服與彩車互相映襯，狂歡節上特有的歡呼聲“Lei Lei！”，好似中文發音“來，來”，聲浪此起彼伏，好不熱鬧。



據記載，位於奧地利克恩滕州的菲拉赫市慶祝狂歡節已有近160年的歷史。活動每年自11月11日開始，歷時3個多月，最後以2月一個周六舉行的大遊行作為壓軸大戲結束。這也是奧地利規模最大的狂歡節慶祝活動之一。



今年的“狂歡節星期六”大遊行恰逢中國農曆甲辰龍年正月初一，參加活動的遊客和工作人員紛紛向記者送來新春祝福，並表示期待更多中國遊客前來菲拉赫旅遊、參加狂歡節活動。



當天下午，由數十輛彩車、約100個方陣組成的遊行隊伍穿過菲拉赫內城區，沿途向觀眾拋撒糖果和五彩紙屑，分發當地特色的熱紅酒。在主持人的帶動下，遊行隊伍和路旁行人你呼我應、高喊“Lei Lei！”，一次次將活動氣氛推向高潮。



據菲拉赫市旅遊局商務總監西爾維婭·維恩斯貝格爾介紹，“Lei Lei！”是菲拉赫人僅在“狂歡節星期六”才會使用的特色打招呼用語。這個詞並沒有特定含義，不過當地人習慣用它來互贈祝福、烘托喜慶氣氛。



身著紅色大衣的維恩斯貝格爾還向記者打趣道，她從中國朋友那裡瞭解到“Lei Lei！”的發音類似中文的“來，來”，“這個詞沒准兒是從中國傳過來的，意思是歡迎來到這裡”。



“我們歡迎中國朋友們來到菲拉赫，我們將展示本地最好的東西！新春快樂！”維恩斯貝格爾說。

