“促進交流合作，書寫更多友好故事”

中評社北京2月12日電／據人民日報報導，自2023年12月1日起，中國對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6國持普通護照人員試行單方面免簽政策；2024年1月中旬，中方宣布將給予瑞士、愛爾蘭兩國單方面免簽待遇；近日，中國和新加坡、泰國相繼簽署互免持普通護照人員簽證協定……中國與其他國家一系列簽證便利舉措受到國際社會廣泛歡迎。多國人士認為，這些舉措進一步便利了中外人員往來，有助於世界旅遊業加速回暖，為深化中外互利合作、人文交流帶來更多新機遇。



“進行了一場‘說走就走的旅行’”



在日前舉行的柏林國際綠色周上，來自德國萊茵蘭—普法爾茨州的塔尼亞向記者分享了她前不久到中國旅遊的故事。2023年11月底，塔尼亞和她的朋友們前往中國參加好友婚禮。“其間，大家得知中國對包括德國在內的6國試行單方面免簽政策的消息很驚喜，於是進行了一場‘說走就走的旅行’。大家紛紛改簽了機票，延長了假期，前往北京、西安等城市旅行，體驗到中國不同地區的風土人情。”塔尼亞說。



今年1月下旬，在西班牙舉辦的2024年馬德里國際旅遊展上，中國展台成為最受期待和歡迎的展台之一，前來咨詢的參展商和觀眾絡繹不絕。參展商梁朝文非常忙碌，一直在同前來參展的各家旅行社商討合作事宜。“得益於免簽政策，不少西班牙旅行社有意開拓對華業務，希望得到更多中國旅遊信息，開發更多與中國有關的旅遊產品。”梁朝文表示，“我們後續會整理出一些比較熱門、不同主題的旅遊線路，供有意赴華旅遊的遊客參考。”



“中國推出的單方面免簽政策帶來了很多積極變化，前來咨詢和預訂赴華行程的人數達到去年同期的3倍。”上海國旅駐法蘭克福辦事處市場銷售總監柯於根近期同樣非常忙碌。他預計今年接待的赴華遊客總量將超過2000人次。據柯於根介紹，德國遊客對中國歷史文化和當代面貌充滿興趣。“他們希望體驗中國的優秀傳統文化，感受中國的高質量發展，也想游覽中國的名山大川。湖南張家界、廣西桂林等目的地很受歡迎，乘坐高鐵出行的旅遊線路也成為熱門產品。”

