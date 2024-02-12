中評社北京2月12日電／據新華社報導，世界泳聯11日在多哈宣布，北京將舉辦2029年世界游泳錦標賽。



世界泳聯主席侯賽因·阿爾－穆薩拉姆當天在新聞發布會上宣布，屆時北京游泳世錦賽將舉辦游泳、跳水、花樣游泳、水球、公開水域游泳和高台跳水共6個大項的比賽。



阿爾－穆薩拉姆表示，北京將再次迎來重要的游泳運動賽事，並為運動員提供優越的條件，讓他們發揮出最高水平。他說：“北京有豐厚的奧運遺產，充足的硬件設施和體育人文資源，相信北京有能力為世界奉上一次游泳盛會。”



中國游泳協會主席周繼紅說：“中國人對游泳運動充滿熱情，有悠久的歷史和傳統，歡迎世界各地的運動員到中國參賽。我們非常榮幸北京能舉辦這場盛大的游泳運動賽事。”



中國游泳運動員唐錢婷接受採訪時說：“2029年我剛好25歲，正是游泳運動員的黃金年齡，希望屆時可以在家門口游出好成績，為大家奉上精彩的比賽。”



北京成功舉辦過夏季奧運會、冬季奧運會和多項國際重大體育賽事，具有豐富辦賽經驗。作為游泳運動熱門城市，北京此前多次舉辦世界泳聯游泳、跳水、花樣游泳和水球賽事。



2024多哈游泳世錦賽正在進行中，截至目前，中國隊以16金5銀1銅的成績高居獎牌榜首位。2025年和2027年游泳世錦賽將分別在新加坡和匈牙利布達佩斯舉辦。



（來源：新華網）