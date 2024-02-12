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截至去年末私募基金管理規模超二十萬億元
http://www.CRNTT.com   2024-02-12 12:26:37


　　中評社北京2月12日電／據新華社報導，中國證券投資基金業協會日前發布的數據顯示，截至2023年12月末，私募基金管理數量共153079只，私募基金管理規模達20.58萬億元。

  其中，存續私募證券投資基金97258只，存續規模5.72萬億元；存續私募股權投資基金31259只，存續規模11.12萬億元；存續創業投資基金23389只，存續規模3.21萬億元。

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