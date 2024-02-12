專訪：中國遊客回歸將加快泰國旅遊業復甦

中評社北京2月12日電／據新華社報導，泰中旅遊總商會副理事長吳明揚日前接受新華社記者專訪時表示，春節已經走向世界成為“國際假日”。中國農曆龍年春節期間，中國遊客回歸將加快泰國旅遊業復甦。



吳明揚從事旅遊業30多年，一直密切關注中國遊客動態。他說，目前每天到訪泰國的中國遊客已突破2萬人次，基本恢復到疫情前三分之二的水平。預計今年春節高峰時段，每天到訪泰國的中國遊客人數有望突破2.5萬人次。



旅遊業是泰國支柱產業，中國一直是泰國旅遊業重要客源地。自2023年9月25日起，泰國對中國遊客實施為期約5個月的免簽政策，持續至2024年2月29日。今年1月底，中國與泰國簽署互免持普通護照人員簽證協定，協定將於3月1日正式生效，兩國將邁入“免簽時代”。



吳明揚表示，中泰實行互免簽證降低了旅遊門檻和成本，將極大方便中泰兩國人民往來，為泰國旅遊業復甦注入強大動力，“中泰一家親”將親上加親。“‘說走就走’的旅行將極大促進泰國和中國旅遊業繁榮，同時通過加強旅遊合作增進雙方人文交流與文明互鑒。”



泰國旅遊與體育部預計，2024年將吸引約800萬中國遊客赴泰旅行，帶來約3200億泰銖（1美元約合35.5泰銖）的消費收入。泰國旅遊與體育部部長素妲婉表示，2024年春節假期，泰國預計將迎來近100萬遊客，其中中國遊客預計約18萬。



吳明揚表示，中國遊客數量巨大，“遊客來泰後的餐飲、住宿、娛樂等消費不僅能帶動泰國整體經濟發展，還能為當地創造可觀的就業機會”。



對於中國遊客普遍關心的安全問題，吳明揚說，泰國政府已經部署多部門展開聯合行動，要求提前做好充分準備，迎接中國遊客，讓赴泰中國遊客更安心地游玩。



