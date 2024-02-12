中評社北京2月12日電／海南自由貿易港與粵港澳大灣區地緣相近、人緣相親，具有廣泛的經濟合作基礎。《中共中央國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》《海南自由貿易港建設總體方案》等政策文件均提出，要促進海南自由貿易港與粵港澳大灣區聯動發展。其中，海南將聚焦發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，粵、港、澳三地則各有所長，這使得海南與三地的合作各有側重。而海南與香港同受嶺南文化的熏陶，都有開拓進取的海洋基因，兩地的交流合作源遠流長。



根據建設方案，海南已全面啟動全島封關運作準備工作，確保於2024年完成封關各項準備，2025年底前全島封關運作，屆時海南將成為全球面積最大的自由貿易港。作為高度成熟的自由貿易港，香港與海南能夠在多領域展開合作。



第一，吸引香港專業人才創業創新。在海南建設中國特色自由貿易港，是改革開放重大舉措。海南相繼頒布《港澳台地區專業人才在中國（海南）自由貿易試驗區、海南自由貿易港執業管理辦法》和《海南自由貿易港支持港澳青年來瓊就業創業實施細則》等各類政策，探索向香港開放專業服務市場，進一步吸引香港專業人才。香港也相向而行，與海南達成了一系列新的合作成果，包括成立中國海南自由貿易港瓊港澳服務業合作示範區和瓊港經濟合作發展咨詢委員會等合作機制。



第二，共同參與國際分工。在旅遊、高端消費、海事服務等領域，海南與香港則可能形成一定程度的競爭關係，但此種競爭比拼的是服務質量，將惠及相關企業與終端消費者，進而反向促進服務業發展，屬於良性競爭。區域協調發展有利於改善同質化競爭和資源錯配的現象，以產業分工、資源共享和制度創新促進區域合作。最為重要的是，海南與香港的定位不同、優勢不同，在國際舞台上面臨的挑戰也不同。“雙港”合作發展所產生的協同效應遠大於對所謂“雙港”競爭的擔憂。



第三，共同融入新發展格局。我國經濟已由高速增長階段轉入高質量發展階段，服務貿易、數字貿易等新型經貿合作方式顯示出巨大潛力。開放已由最初的商品和要素流動型開放轉向制度型開放。海南和香港更應主動對接高標準的國際經貿規則，不斷優化營商環境，立足於自身優勢，積極主動融入新發展格局。新征程上，瓊港兩地應在制度型開放方面不斷探索新的合作模式與經驗，背靠超大規模的內地市場，有效連接太平洋經濟區、印度洋經濟區和東盟經濟區，共同成為中國重要的高水平對外開放門戶。



來源：經濟日報 作者：任宏達