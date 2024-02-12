拜登被指記憶力衰退　白宮應對無力

中評社香港2月12日電／據大公報綜合《紐約時報》、路透社、《華盛頓郵報》報導：美國司法部特別檢察官8日發布總統拜登“密件門”調查報告，認定拜登故意保留涉密文件，但由於他“記憶力嚴重受限”，甚至記不清自己副總統任期起始時間和長子去世年份，因此不建議對其提起刑事起訴。美媒稱，拜登雖法律免責，但遭遇“政治噩夢”。前總統特朗普的競選團隊說：“如果你老得不能接受審判，那麼你也不適合當總統。”拜登8日憤怒地反駁關於自己記憶力差的說法，但當場出現一周內第三次口誤，將埃及總統說成“墨西哥總統”。



特別檢察官羅伯特.胡爾對拜登涉嫌不當處理涉密文件案進行了1年多的調查，8日發布長達388頁的調查報告。胡爾說，發現了拜登2017年卸任副總統後故意保留和洩露涉密文件的證據，例如他曾將有關阿富汗的涉密文件給傳記代筆人看，但“並未達到推薦採取法律行動的門檻”。報告將拜登描述為“善意、記憶力差的老人”，並聲稱很難說服陪審員相信他當時知道自己是在不當處理涉密文件。



胡爾說：“拜登在面談的第一天就忘記了自己的副總統任期是什麼時候結束的，第二天又忘記了自己的任期是什麼時候開始的……他也不記得自己的長子博.拜登是什麼時候去世的，儘管這就發生在幾年前。”



拜登自證記憶力反鬧笑話



《紐約時報》指出，胡爾的調查報告讓拜登免於刑事訴訟，但遭遇“政治噩夢”。現年81歲的拜登是美國歷史上最年長的在任總統，目前正尋求連任，他的年齡和精神狀態受到外界高度關注。NBC日前公布的一項民調顯示，76%的選民對拜登是否具備連任所需的精神和身體健康感到“嚴重”或“中度”擔憂。



美國副總統哈里斯稱，這份報告具有“政治動機”。白宮方面亦指責報告包含對總統“不恰當的批評”。拜登8日夜間舉行緊急記者會，為自己辯解說：“我的記憶力沒問題……我知道自己在做什麼。”他對胡爾提到博.拜登表示不滿，並聲稱：“我不需要任何人提醒我他去世的時間。”美媒稱，記者不斷追問拜登關於其記憶力的問題，而拜登的回答頗具攻擊性。一名霍士新聞記者問道：“你的記性到底多差？還能勝任總統嗎？”拜登嗆聲說：“我記性差到點你發言。”

