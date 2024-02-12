特朗普狂言　“鼓勵”俄進攻北約

中評社香港2月12日電／據大公報報導，BBC消息稱，美國前總統特朗普10日語出驚人，“鼓勵”俄羅斯攻擊他認為未履行財政義務的北約盟國。白宮發言人回應說，特朗普此番言論“精神錯亂，令人震驚”。



特朗普10日在南卡羅來納州參加競選集會時說，一個“大國”的領導人曾在一次北約會議上問他，如果該國拖欠了北約會費，但遭到俄羅斯攻擊，美國是否會提供保護。特朗普當時回答說：“你拖欠費用？那麼我不會保護你的。事實上，我會鼓勵他們（俄羅斯）為所欲為。你必須支付賬單。”



微軟─全國廣播公司（MSNBC）分析師科恩在社交媒體發文稱：“聽起來特朗普好像在鼓勵俄羅斯攻擊我們的北約盟友。”白宮發言人回應指，特朗普鼓動俄羅斯攻打美國盟友，是“精神錯亂及令人震驚的”，危害美國國家安全和經濟，也威脅全球穩定。保守派政治評論員格里芬說，特朗普的言論是俄羅斯總統普京的“佳音”。



特朗普已是77歲高齡，且多次口誤或胡言亂語，卻不像拜登一樣經常被質疑“太老”。美媒分析稱，這是因為二人的形象和公眾對他們的心理預期不同。民主黨籍眾議員波肯說，特朗普更像一個藝人，而非政客。拜登呈現給公眾的則是經驗豐富的專業政客形象。這意味著同樣是說錯話，特朗普可以輕鬆揭過，拜登卻會受到更多質疑。



（來源：大公網）