如何強化宏觀政策逆周期和跨周期調節

中評社北京2月12日電／據人民日報報導，中央經濟工作會議要求，要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。如何理解宏觀政策逆周期和跨周期調節？如何做好這項重要工作？



“逆周期調節是通過運用一系列宏觀政策工具，及時熨平經濟運行可能出現的短期波動；跨周期調節加入了對中長期經濟發展的考量，兼顧經濟短期的周期性波動與中長期的結構性問題。”清華大學五道口金融學院副院長田軒說。



“赤字管理、減稅降費等是應對經濟周期性波動的有力政策工具，這些年為經濟穩增長發揮了重要作用。”財政部預算司司長王建凡說，當前宏觀政策工具箱裡財政政策工具儲備充足，今年將用好增發國債、地方政府一般債、地方政府專項債等政策工具，加大財政資金統籌力度，適度增加財政支出規模，更好發揮拉動國內需求、促進經濟循環的作用，鞏固和增強經濟回升向好態勢。



“政府投資是應對經濟周期性波動的有力工具。今年將合理安排政府投資規模，發揮好帶動放大效應。”王建凡表示，我國正處於新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化快速發展階段，很多方面還有較大投資空間，要把握投資方向，著力提高投資效率，激發民間投資活力。



中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，2024年，將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，熨平利率短期波動，為社會融資規模和貨幣信貸合理增長提供有力支撐。同時引導金融機構加強流動性風險管理，維護貨幣市場平穩運行，為鞏固和增強經濟回升向好態勢提供良好貨幣政策環境。



近年來，中國人民銀行創新推出了多項結構性貨幣政策工具，促進金融資源更多流向中長期需要獲得支持的重點領域和薄弱環節。“今年要進一步提升貨幣信貸政策引導效能，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，服務好高質量發展。”鄒瀾說。



“做好宏觀政策跨周期調節，加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，確保同向發力、形成合力。”田軒說。