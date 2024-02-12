一股咖啡香催生千億產業鏈

中評社北京2月12日電／據新華社報導，長三角東部，匯聚全國六成咖啡生豆的江蘇昆山，烘焙工廠裡每十分鐘就有新品出爐，等待銷往全國各地和周邊國家——以咖啡等產業鏈為媒介，國內國際雙循環在長三角匯流。



在蘇州，記者發現長三角的一件新鮮事——在高鐵列車上也可以喝著咖啡“談生意”。



1月30日下午，車到蘇州，昆山的創業者和當地幹部走進列車，手中咖啡的香氣迅速充滿了狹小的餐車。



作為舶來品，咖啡原來只出現在長三角對外開放程度較高的城市裡。常乘高鐵奔波於昆山和上海之間的寧波人唐旭凱說，現在坐在長三角的高鐵上也可以喝到咖啡，外帶、現磨、速溶，選擇多且方便。



幾年間，唐旭凱的轉型似乎猝不及防：他放棄金融業進入食品業，與之前開奶茶店的合夥人一起做起了咖啡生意。他的理解是，在長三角這樣一個開放度高、與國際接軌度高的區域，咖啡的需求前景可能更大。然而，創業初期，他按照星巴克旗艦店標準裝修的上海、南京門店卻很快草草關門。



“競爭太激烈，對行業太樂觀，高昂投資回不了本。”唐旭凱說，被一線城市澆了一盆冷水後，他把門店都開在了二三線城市。這兩年，他的諾丁頓咖啡已在昆山開了十幾家店，全國門店有近200家。



創業者浮沉之間，昆山已逐漸崛起一條千億級的咖啡產業鏈，支撐著唐旭凱“三線包圍一線”的經營模式快速復制。



昆山綜合保稅區管理局局長吳韜拿出一本宣傳册，照片裡的亞太咖啡生豆分撥中心是全國首個專業化、標準化的生豆分撥中心，吸引了法國路易達孚、日本三井物產、瑞士蘇可菲納等多家知名從事咖啡生豆貿易的企業。2023年，昆山綜保區全年進口咖啡生豆6.69萬噸，貨值21.25億元。



吳韜說，當年，昆山人拆開一台筆記本電腦，對著零件逐個去把製造企業招引過來，最終形成了一條完整的筆記本產業鏈。現在，昆山人以同樣的精神和毅力打造一條咖啡產業鏈。

