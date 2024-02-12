龍元素“上新”看春節消費之變

中評社北京2月12日電／據人民日報報導，甲辰龍年伊始，雪後的湖北武漢晴空萬里。龍元素裝點市集燈會，國風年味彌漫大街小巷。隨著傳統文化回歸、新興業態布局，武漢春節消費市場呈現勃勃生機。



一只龍頭魚身的神獸躍過龍門，輔以一朵雍容華貴的牡丹花象徵著祖國繁盛。2米長的剪紙作品《龍騰盛世》近日在武漢多處地鐵站內“上新”。鄂州雕花剪紙省級代表性傳承人曹小琴說，春節前她花了近3個月時間設計了這幅作品，寓意立業成名、豐收喜慶、和美中國。今年龍文化主題的非遺作品格外受青睞，多款剪紙小品一經推出，就被顧客爭相選購。



2月10日大年初一，走進漢口歷史風貌區保元裡，一條長約20米的中國紅巨龍喜迎八方來客。在武漢曇華林，20餘家市集攤位售賣新春年貨、藝術文創等商品。充滿創意的潮流市集激活了春節消費。



過年穿新衣，辭舊又迎新。連日來，永無憂品牌主理人文婕忙著趕工顧客預訂的成衣，今年她特意選擇了一款龍紋印花的面料做唐裝的裡襯，雖然均價近千元，仍受到新老顧客的喜愛。



“隨著物質生活日漸豐富，大家開始注重文化消費。新中式服裝逐漸被列入新年‘必買清單’。”文婕告訴記者，創立品牌10年，她感受到這一“賽道”的市場日趨火熱。



記者在漢口北國際商品交易中心看到，一些店鋪門前堆滿了待發貨的大包小包。和前幾年相比，傳統元素的小商品越發受歡迎，生肖玩偶、春聯、中國結等在設計上不斷推陳出新，更加契合當下年輕人的消費習慣。一家文體飾品店店主王興鵬說，從去年底到今年2月初，忙碌了近兩個月，最高峰時一天的營業額有二三十萬元。



“龍年的寓意非常好，帶有龍元素的新年飾品也非常火爆。”王興鵬順手拿起一只抱著“福”字的紅色毛絨“小龍”說，前段時間有客戶一口氣訂了幾千個。



武漢大學社會學院副教授李向振說，各地頗具地域特色的龍文化活動，傳播中國傳統文化，拉動節日消費。隨著社會變遷，年貨置辦方式、類別品種已發生巨大變化，“節日經濟”的蓬勃彰顯消費升溫。





