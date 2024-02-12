高鐵“夜行者”守護春運回家路

中評社北京2月12日電／據人民網報導，一到晚上，湄洲灣跨海大橋上寒風凜冽，夜色如墨。福州供電段莆田高鐵供電工區工長許衝和工友身穿工作服，頭戴明亮的頭燈，在6米高的軌道車平台上忙碌著，仔細檢修接觸網設備。此時已是凌晨1點，他們依舊在距離海面40餘米的高空堅守著。



“這裡有黑色燒傷痕跡，要仔細檢查。”他們的目光如炬，不放過任何一個細節。



湄洲灣跨海大橋是福廈高鐵列車運行時速最快的地方，今年是這座大橋經歷的首個春運。隨著列車運行密度的增加，加上冬季氣溫變化的影響，大橋供電設備負荷也隨之加大。



為了保障福廈高鐵春運期間的安全運營，助力乘客平安、順利回家過年，在列車停運後的0點至4點，“蜘蛛俠”們就得對大橋上的接觸網設備進行全面的“體檢”。



“我們接觸網每10米左右兩根吊弦高度的誤差不超過5毫米，每45米兩定位點高度誤差不超過5毫米，就是一個小拇指蓋的大小。”許衝介紹，接觸網就像高鐵上方的電能傳輸帶，為列車提供源源不斷的動力。因此，要保證列車跑出高速度，供電設備的精度非常重要。



保證測量精度非常重要，這不僅要依靠作業人員日常工作經驗，還得使用智能巡檢儀、激光測量儀等高科技設備完成接觸網各項參數的檢測。在大家的熟練操作下，這些設備成為了守護高鐵安全運行的得力助手，有效提升了接觸網“體檢”工作的質量和效率。

