消費引擎動力足　助力春節經濟熱起來

中評社北京2月12日電／據新華社報導，線上線下年貨節、國貨潮牌出圈活動、新春文旅新玩法……春節期間，各地多措並舉加速消費市場回暖，奮戰首季“開門紅”。



近日，華北地區最大的海鮮集散地——京深海鮮市場年貨節開幕，重點圍繞購年貨、享年味、送年禮、品年韵、吃年飯等五個板塊展開；安徽蕪湖市灣沚區六郎鎮的年貨節上，年糕、米酒、牛羊肉、糧油等各類地方特色農產品種類豐富，讓人目不暇接。



據瞭解，為持續恢復和擴大消費，商務部將今年定為“消費促進年”。“隨著促消費政策持續發力，2024年消費市場仍有較大的修復空間，特別是新型消費、升級類消費潛力巨大。”業內專家表示。



在近日舉辦的“國潮泉州”品牌鞋服跨年消費季暨2024閩南年貨節現場，來自福建泉州的20多個國貨潮牌悉數亮相，涵蓋男裝、童裝等多個品類。消費者除了可以參加由政府提供相關補貼的滿減活動，還有機會享受抽獎、免單等叠加優惠。



近年來，泉州市積極打造“國潮”展示中心，持續推動“國潮”消費。眼下，擁有市場主體約150萬家，規上企業6000多家，外貿企業5000多家的泉州持續發力，推動“國潮泉州”優品出海“1＋5”專項行動。



商務部部長王文濤在近日召開的國新辦新聞發布會上表示，當前，我國結構不斷優化，發展的質量和含金量不斷提升。綠色、健康、智能產品、國貨“潮品”備受青睞，成為新的消費熱點；跨境電商出口增長19.6%，成為外貿增長的新引擎。



“政府採取了一系列刺激消費的政策措施，例如發放消費券、減稅降費等，對於促進消費起到了積極的作用。”浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示，電商、互聯網等新型消費業態的發展，也會使得市場的銷售渠道進一步拓展。



為激發“年貨經濟”消費潛力，為春節消費旺季再添助力，各地紛紛線上線下齊發力，用直播帶貨、AI賀歲等方式豐富消費場景，撬動春節消費“市場”。

