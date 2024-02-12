國家醫保局：3月底前督促四同藥品價格回歸

中評社北京2月12日電／據新華社報導，為促進同廠同藥省際間價格公平誠信、透明均衡，國家醫保局明確各地在2024年3月底前將本地的掛網價格與監測結果作比較，排查發現顯著偏離監測結果的異常值，督促引導企業糾正不公平高價、歧視性高價，促使價格回歸到公允的區間。



此次價格治理將通過匯總全國各省份集中採購平台掛網銷售藥品的價格數據，重點對“四同藥品”，即通用名、劑型、規格、廠家均相同的藥品，統計分布集中、有活躍交易的價格水平，作為監測結果推送給各省份的醫保局以及當地的藥品集中採購機構。



據介紹，以“四同藥品”為例，企業自行在藥品集中採購平台掛網並接受當地公立醫院採購，不同省份平台掛網價格應當相對均衡，考慮省份之間運輸距離、市場規模、交易條件、回款效率等客觀差異，省際間的價格可以略有起伏，但不應該出現部分地區價格畸高的情形。



比如某企業的常用藥葉酸片，在全國大部分省份的掛網價格是每瓶12元，但是在個別省份的掛網價格達到了30餘元，多出20餘元的價差無法說明其合理性、必要性。



為支持和促進公平、公開、合法的市場競爭，維持正常的價格秩序，近年來國家醫保局開展了大量與藥品價格相關的工作，比如藥品集中帶量採購、醫保目錄談判、掛網藥品價格治理等。



國家醫保局有關負責人表示，此次藥品掛網價格治理，同樣把增進市場公平競爭、維護良好價格秩序作為最根本的出發點，強調糾偏和止損，推動價格公平誠信、透明均衡，不是片面追求降價。