“冰雪經濟釋放出巨大增長動能”

中評社北京2月12日電／據英國路透社報導，黑龍江哈爾濱冰雪旅遊火爆“出圈”，新疆阿勒泰地區受到滑雪愛好者青睞……進入新雪季，中國冰雪旅遊蓬勃發展，帶動相關產業加速增長。多家外國媒體和多國人士表示，火熱的冰雪旅遊不僅助推中國經濟發展，也為全球旅遊市場和經濟復甦注入了強勁動力。



中國旅遊研究院發布的報告顯示，作為北京冬奧會後第二個冰雪季，2023—2024冰雪季，中國冰雪休閑旅遊人數有望首次超過4億人次，冰雪休閑旅遊收入有望達到5500億元人民幣。“這個冬天，哈爾濱成為中國最受歡迎的旅遊目的地之一，推動了當地經濟發展。”歐洲新聞網德語頻道稱，在不久前的元旦假期，哈爾濱累計接待遊客超過300萬人次，旅遊收入創歷史新高。



英國路透社報導說，這個冬季中國冰雪旅遊成為經濟亮點，提振了國內消費。在黑龍江哈爾濱舉辦的第四十屆中國·哈爾濱國際冰雪節，以中國風格的建築和橋梁、童話般的城堡和塔樓、仿照北京天壇建造的冰雕為特色，吸引了大批來自中國南方地區的遊客。隨著冰雪運動在中國日益普及，眾多滑雪愛好者也湧向位於中國西北部的新疆參加滑雪運動。



希臘國家通訊社雅通社在報導中說，入冬以來，“冰雪經濟”成為中國旅遊業的關鍵詞之一，冬季旅遊成為許多城市日益重要的經濟增長點。春節期間，中國居民消費需求旺盛，家庭出游數量增加，預計將掀起新一輪冬季旅遊熱潮。黑龍江等北方省份也紛紛採取延長景區開放時間、延長公共交通運營時間等措施，以良好的旅遊環境迎接遊客到來。



西班牙埃菲社報導說，這個冬天，中國哈爾濱因冰雪而“走紅”，哈爾濱相關專業人士為冰雪季設計、建造了美輪美奐的冰雪景觀，吸引了眾多來自中國南方的遊客。墨西哥《改革報》刊文稱，中國冰雪旅遊蓬勃發展。近年來，除哈爾濱外，中國其他冰雪旅遊目的地，如吉林、新疆以及西藏等，都吸引了眾多遊客。

