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俄羅斯終止與烏克蘭大使館的地塊租賃的協議
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2024-02-12 14:16:46
中評社北京2月12日電／據央廣網報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃當地時間2月10日表示，2023年4月基輔市議會宣布終止俄羅斯駐烏克蘭大使館建築群所在地塊的租賃協議，鑒於外交中的對等原則，莫斯科市資產局也決定終止為烏克蘭駐俄羅斯大使館提供的地塊的租賃協議。烏克蘭方面已得到相關通知。
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