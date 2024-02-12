1億“小卡片”承載三地民生大保障

中評社北京2月12日電／據新華社報導，京津冀協同發展，最終將體現在增進人民福祉、促進共同富裕上。十年間，京津冀三地攜手同行，不斷擴展公共服務共建共享，百姓獲得感顯著提高。



1.15億京津冀群眾持社保卡在京津冀坐公交地鐵，還能游覽景區、參觀博物館，更能看病購藥結算……這樣的“一卡通用”是京津冀協同發展十年的重要成果，手持一卡“通”京津冀更是居民生活服務的未來。



小社保卡蘊涵大民生。2月8日農曆臘月二十九，剛剛置辦完年貨的北京市民楊先生來到西城區一處銀行營業點，領取嶄新的第三代社保卡，卡面“北京民生一卡通”字樣格外明顯。“以後用這一張卡就可以坐公交、逛公園、進圖書館，老人孩子們真是太方便了。”楊先生說。



協同成果即是民生效能。2023年12月，京津冀三地聯合簽署《京津冀社會保障卡居民服務“一卡通”合作框架協議》，共同推進京津冀“一卡通”建設，加快實現三地社保卡跨省通用、一卡多用、線上線下場景融合發展。



“京津冀公共服務種類豐富、數量眾多，關鍵在老百姓能‘用’。”北京市人力資源和社會保障局大數據中心相關負責人說，北京換發三代卡、京津冀社保卡通用共享一體推進，與多部門協作，重點打通市政交通、文化體驗、旅遊觀光等領域的應用，目前已經完成三地出行生活重點方面的場景服務拓展。



在原有就醫購藥等基本功能的基礎上，第三代社保卡增加社保服務、交通出行、公園年票、金融服務等功能。目前試點換發工作在西城區、石景山區、懷柔區穩步進行，後續北京市將全面有序開展。



在河北省，就醫購藥、交通出行、旅遊觀光、文化體驗、政務服務等7個與民生最密切的服務已列入社保卡。19家國有博物館已完成一卡通平台對接，實現持社保卡、電子社保卡入館參觀，147家圖書館均已全部實現用社保卡、電子社保卡借閱圖書，用社保卡成為當地百姓生活新風尚。



一個“用”字，體現出三地政府服務理念與數字治理能力的雙重提升。

