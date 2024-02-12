讓人文資源在“文旅熱”中發光

中評社北京2月12日電／據新華社報導，春節假期中，位於吉林大學校園的“地質宮”火了。青瓦紅柱下，眾多參觀者有序排隊入場。這座古朴厚重的老建築，是李四光、黃大年曾工作的地方，也是電視劇《人世間》的取景地，有許多動人故事。



不僅“地質宮”受關注，沈陽鐵西的工業景觀、青島大鮑島的裡院建築、大同古城的綿綿巷……不少“外地人沒聽過、本地人沒去過”的老建築、老社區、老街巷，因豐富的人文故事在社交平台上流量頗多，在春節長假裡吸引八方來客，掀起一輪新的“文旅熱”。



這輪假日“文旅熱”的背後是“文化熱”，是人文資源精彩出圈。遊客的文化素養持續提升，旅遊需求不斷向深層次的人文體驗拓展。大家出行游玩，已不單單是為了“看山看水看景”，從“打卡拍照”的“我要去”，逐漸升級為深度融入地方人文特色的“我要感受”，文化風越來越受關注。一批帶有歷史筆墨、富含人文情懷的文化地標備受青睞，其融合的歷史要素和人文精神，契合了遊客不斷升級的文旅需求。“文旅熱”折射出遊客對人文故事的喜愛和對文化特色探尋體驗的期盼，也體現了各地獨特人文資源的巨大潛力和吸引力。



多地正在順應遊客期盼，順勢而為，讓人文資源在“文旅熱”中煥發更多光彩。開放校園、校史館，講述名家故事，製作參觀攻略；整體謀劃，梳理老城、老街裡的人文故事；“摸底”城市底蘊，推廣人文遺址，尋找記憶共鳴……許多“隱姓埋名”的人文資源，正逐漸釋放出耀眼的光芒。



廣袤中華大地，文化博大精深，各有各的精彩。隨著“文旅熱”湧動，將會有越來越多人文資源被發掘出來，一場場文化盛宴讓人深切感受中國之美。