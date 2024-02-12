我國成世界最大花卉生產國

中評社北京2月12日電／據人民日報報導，春節假期，作為重要裝飾品和禮品，年宵花產品迎來銷售高峰。中國花卉協會調度顯示，今年的年宵花品種豐富、品質提高，市場供銷兩旺，整體價格和去年基本持平。綜合銷售情況來看，往年流行的蝴蝶蘭、大花蕙蘭、仙客來、富貴籽等傳統年宵花產品依然暢銷，朱頂紅、寶蓮燈、紅玉珠、精品組合盆栽、創意盆栽等新品種和高檔產品日益受到消費者青睞，價格親民、花朵多、花期長的年宵花最受歡迎。



消費需求逐年增長，拉動花卉產業不斷發展壯大，我國已成為世界最大的花卉生產國、重要的花卉貿易國和花卉消費國。中國花卉協會統計數據顯示：我國花卉種植面積約150萬公頃，花卉從業人員超500萬人。近年來，我國鮮切花生產穩中有增，主要產區有雲南、江蘇、浙江、廣東等，尤其是主產區雲南鮮切花生產一直保持高速增長。目前市場上鮮切花種類以玫瑰、康乃馨、百合、洋桔梗、非洲菊等為主。



中國花卉協會秘書長張引潮介紹，2022年全國花卉零售市場總規模達1986.8億元，實體花店零售業務市場總銷售額達900億元，鮮花電商零售市場規模攀升至1086.8億元，占總規模的54.6%。隨著電商規模越來越大，我國花卉流通呈渠道多元化、消費便利化、供應鏈不斷完善、物流配套發展迅速、供應鏈數據化應用場景增強等特點。



當前，我國花卉業正處於由高速發展向高質量發展轉變的關鍵階段。2023年5月，國家林草局、農業農村部聯合印發《全國花卉業發展規劃（2022—2035年）》，提出了推進花卉種業自主創新、完善花卉產業鏈供應鏈體系等方面的發展戰略，明確了花卉生產和市場布局，並提出強化花卉種質資源保護體系建設、加強花卉種業創新平台建設等發展重點。多個省份相繼出台實施意見或行動方案，推進花卉業高質量發展。