年宵花走“紅”中國春節年貨市場

中評社北京2月12日電／據新華社報導，從“肉蛋、新衣、粘豆包”，到“健身、旅遊、賞民俗”，不同時期的農曆新年，都有著不同的年貨主打品種。隨著又一個春節的來臨，以蝴蝶蘭、大花蕙蘭、高山杜鵑為代表的年宵花“新三樣”，正逐漸成為中國北方居民的熱門年貨，裝點著越來越多的“尋常百姓家”。



年宵花一般在每年春節前後開放，因其具有的觀賞價值和承載的美好寓意，漸漸成為節日氛圍裡的重要元素。但由於生產和供應受氣候影響，年宵花上市時間恰逢北方冬季氣溫最低時，很長時間裡，南方溫暖地區是年宵花的主要銷售市場。



伴隨著消費水平升級、植物栽培技術推廣，以蝴蝶蘭等為代表的年宵花，正逐漸成為北方居民節慶裝扮房間、點亮家居的選項之一。



河北省石家莊市槁城區廉州鎮多個花卉種植基地內，溫暖如春，造型各異的蝴蝶蘭爭奇鬥艶。花農穿梭其中，換盆、澆水、施肥、定型、組盆，為花卉外銷進行著準備。



山東省青島市黃島區六汪鎮墨得水村蝴蝶蘭基地，也在春節前迎來生產旺季。“從11月中旬起至春節前，村民們都會非常忙碌，主要還是市場需求旺盛。現在基地20多個品種的蝴蝶蘭每天出貨量在2000枝以上，主要銷往青島及周邊城市。”基地負責人韓加武說。



在位於陝西省西安市長安區黃良街道崛垛村的秦嶺花世界，西安航天城第三初級中學教師朱穎邊走、邊看，邊拍、邊發，將自己感受“長安花”美景的喜悅“分分鐘”傳遞給線上的朋友和同事。“太漂亮了！這連片盛開的蝴蝶蘭，仿佛一群群舞動水袖、翩翩起舞的蝴蝶，給人以畫的美感、靈動醉人。”她說。

