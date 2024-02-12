霍州瓷窑址入圍2023年中國考古新發現

中評社北京2月12日電／據央廣網報導，由中國社會科學院主辦，中國社會科學院考古研究所承辦的“中國社會科學院考古學論壇·2023年中國考古新發現”日前在京舉行，揭曉2023年中國考古新發現入選項目和入圍項目。其中，由山西省考古研究院、北京大學、復旦大學申報的“山西霍州市陳村金至清時期瓷窑址”被評為入圍項目。



霍州窑也稱陳村窑，位於山西臨汾霍州市城西南6公里的陳村，窑址基本叠壓在村莊之下。1986年被公布為山西省重點文物保護單位，2006年被公布為全國重點文物保護單位。



據《霍州志》記載，陳村窑生產的器具“細膩柔軟，釉面澤潤，器形小巧玲瓏，造型精巧美觀。質地薄如蟬翼，脆如秀玉”，在北方民窑中名列前茅。到元代，霍州窑已達到北方陶瓷首屈一指的地步，人贊譽“霍州瓷窑，登峰造極”，可惜其製作工藝至清末日漸衰退。



2021年，霍州市啟動霍州窑總體保護規劃編制工作。2022年—2023年，山西省考古研究院、北京大學、復旦大學及霍州市文物部門組成聯合考古隊，對霍州窑開展了全面、系統的考古調查和勘探工作，並經國家文物局批准，對霍州窑開展了有史以來首次科學考古發掘工作。



在前期系統調查和勘探基礎上，考古隊選擇8個地點發掘，發掘面積共計600平方米。揭露出金元明時期窑爐9座、作坊9座、灰坑40個、溝2條、井1個等多處窑業遺跡，出土了大量瓷片和窑具，較為全面、立體地展現了霍州窑的瓷業歷史和生產面貌。



霍州窑作為山西地區金元時期生產瓷器的代表性窑場，在中國陶瓷發展史中具有重要地位，尤其在元代北方地區大部分窑場生產普遍衰落的形勢下，霍州窑以工藝精湛、造型薄俏的細白瓷製品而獨領風騷，成為北方地區白瓷窑場的傑出代表，也成為元代手工業門類中北方陶瓷手工業的標誌性窑場。



（來源：央廣網）