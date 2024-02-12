“雲”上發力　張家口推動大數據產業全鏈條發展

中評社北京2月12日電／據新華社報導，大年初二，河北張家口秦淮數據懷來總部基地內一派忙碌景象，值班人員來回穿梭巡檢，數據中心內服務器高速運轉，一排排機櫃藍光閃爍。



萬家團圓的新春佳節，“數字世界”中同樣熱鬧非凡，全國人民在同一時間段內搶紅包、看直播、刷視頻，這對算力體系的平穩運行提出了高要求。作為數據和算力的“家”，數據中心承擔著保障算力體系平穩運行的職責，也支撐著終端用戶“暢游”數字世界的需求。



“春節期間，數據中心的服務器不停止運轉，利用鯤鵬IDC運營平台，實時監測系統和設備的運行狀態，維護算力體系平穩運行，為祥和中國年提供有力數據支撐。”秦淮數據設施運維總監韓寶良說。



近年來，依托本地交通區位、地理氣候、自然資源、綠色電力等獨特優勢，張家口市加速推進大數據產業發展，《張家口市大數據產業發展行動計劃》提出，將著力構建“一廊四區多園”的大數據產業空間布局和“1＋3＋9＋N”大數據產業發展體系，打造京津冀算力樞紐核心區、京津冀數產協作示範區、全國數字服務產業集聚區、全國綠色低碳創新樣板區。到2027年，全市大數據產業增加值達到230億元，占GDP比重達到10%。



張家口市工業和信息化局數字產業科科長王岩介紹，圍繞全國一體化算力網絡國家樞紐節點建設，張家口以懷來縣、張北縣、宣化區為突破口，加快市數字服務產業基地、懷來大數據產業基地、張北雲計算基地等園區建設，合理布局大數據產業，形成特色突出、集約高效的空間布局。



作為第一家入駐張家口地區的數據中心，張北雲聯已於2023年啟動了第二期機房建設。總經理唐麗萍說，除傳統數據中心建設外，張北雲聯未來還將著眼於智能算力業務的全面布局，公司計劃充分利用現有的110畝地建設智算中心，建成後可提供500P智能算力。

