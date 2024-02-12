美國被小國“欺負”根源是對華戰略誤判

中評社香港2月12日電／無政府的國際社會，向來都是實力決定一切，往往是大國欺負小國。即使有國際規則和國際機構，大國也往往不受其約束。2003年美國以編造的事實、未經聯合國授權就入侵主權國家伊拉克就是一例，其行為完全違背了聯合國憲章。但21世紀踏入20年代以來，小國公開向大國發起挑戰也日益成為常態。



2023年10月弱小的哈馬斯向以色列發動突襲，造成其嚴重傷亡，並引發了新一輪巴以戰爭。僅12天後，也門什葉派胡塞軍隊以支持加沙反抗為由，向以色列以及英美的運輸船發起導彈和無人機襲擊。受到美國報復後，更直接襲擊其軍艦。2024年1月28日，駐約旦美軍基地遭無人機襲擊，造成3名美軍士兵死亡、40多人受傷。這是本輪巴以衝突爆發以來駐約旦美軍首次遇襲、首次有美軍士兵在中東地區的襲擊中死亡。



表面上看，這種反常現象的原因是美國主導的國際社會日益失序。國際社會是否有秩序主要看兩個指標。一是大國是捲入戰爭。一戰和二戰，所有大國都捲入，世界當然沒有了秩序。二是小國是否紛紛出手。因為這顯示大國自顧不暇，已經沒有能力約束或者管控它們。



美國已然自顧不暇



目前兩個重要指標都已經出現：2022年俄烏衝突爆發，歐洲和美國間接捲入，俄、美、歐三方混戰，世界秩序岌岌可危。2023年哈馬斯、胡塞以及更多的不知名力量紛紛走向前台，美國除了空襲，基本束手無策。這和二十一世紀之初的“九一一”不同。當時所有的大國都站在美國一邊，美國也迅速在軍事上取得勝利。國際秩序根本不受撼動。



國際秩序失序首要的當然是美國的相對衰落，它軍事上雖然仍然是遙遙領先的頭號大國，但2008年金融危機和特朗普當選，已經重創了美國的政治和經濟實力。



如果僅有美國相對衰落這一個因素，未必會導致今天的後果，更重要的是美國犯下一個嚴重的戰略誤判：即視中國為敵人。

