汽車數據安全面臨新挑戰

中評社北京2月12日電／據新華社報導，相關部門統計數據顯示，2020年以來發現的針對整車企業、車聯網信息服務提供商等相關企業的網絡惡意攻擊達280餘萬次。2023年，全國發生20餘起與車企相關的數據洩露事件，汽車數據安全正面臨全新挑戰。



近期，中國電動汽車百人會聯合騰訊雲發布了《智能網聯汽車數據安全年度洞察（2023）》報告。報告中的數家車企數據安全現狀分析結果顯示，車企在車端安全上普遍達到較高水平，而在數據分類分級、數據加解密、防洩露等方面則面臨較大挑戰。



“汽車數據安全是汽車行業與信息安全行業交叉融合的又一全新領域。”中國電動汽車百人會副秘書長師建華說。



據瞭解，目前，多數車企已形成相對成熟的數據安全管理體系，80%以上整車企業都自建數據安全團隊，形成與企業業務線並行的管理鏈路。但數據遍布企業研發、生產和流通各個環節，且面臨來自外部黑客攻擊、第三方數據交換等風險，數據的有效治理難度變高。



報告預測，2024年以大模型為代表的AI技術創新將帶來新的汽車數據安全風險和挑戰，需提前進行防範和布局。



騰訊雲安全總經理李濱認為，對企業而言，數據保護至關重要。要實現數據的保護，車企需要從邊界、端點、應用開發、安全運營、數據安全治理等各個維度建立起全面、主動的數字安全能力。



當前，車、路、雲、網、圖協同發展，數據安全、車端安全正成為影響消費者購車決策和車企發展的重要因素。規範汽車數據安全、促進汽車產業又快又好地實現數字化轉型，將有效推動汽車產業高質量發展。